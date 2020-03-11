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Турнир в Дохе с участием Хорватии, Швейцарии, Бельгии и Португалии отменен

22:25

Турнир в Дохе (Qatar Airways International Tournament), на котором должны были сыграть Хорватия, Швейцария, Бельгия и Португалия, отменен из-за распространения коронавируса. Соревнования были намечены на 26-30 марта.

Первая вспышка инфекции была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

По данным ВОЗ, в мире количество зараженных коронавирусом составляет 113 тысяч человек, из которых погибли около 4 тысяч.

Из-за вируса во многих странах мира отменяют. проводят без зрителей и переносят спортивные мероприятия. Под угрозой также находится проведение чемпионата Европы 2020 года.

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