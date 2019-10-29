Турецкий тренер возглавил сборную Молдавии

Федерация футбола Молдовии расторгла контракт с исполняющим главного тренера Семеном Альтманом. Новым главным тренером сборной Молдавии стал 49-летний турецкий специалист Энгин Фират, сообщает официальный сайт ФФМ.

Его кандидатуру предложил вице-президент федерации Драгош Хынку. Ранее Фират работал с клубами Турции и Германии в качестве главного тренера или ассистента. В 2008-2009 годпх он был помощником Али Даейи в сборной Ирана.

В последнее время Фират работал техническим директором «Даллас Сити».

Альтман и его штаб проработали с командой около 100 дней и за это время не добыли ни одного очка. Сборная Молдавии потерпела поражения в четырех матчах отбора Евро-2020 (против Исландии, Турции, Албании и Андорры) с общим счетом 0:12.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира