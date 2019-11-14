Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020
Сборная Турции сыграла вничью с Исландией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (0:0). Турки набрали 20 очков, поднялись на 1-е место в группе H и обеспечили себе попадание в финальную часть турнира.
В октябре на Евро-2020 вышли Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа H
Турция: Гюнок, Зеки Челик (Эмер Байрам, 90+4), Чаглар Сеюнджю, Мерих Демирал, Умут Мераш, Дженгиз Юндер (Юсуф Языджи, 81), Озан, Окай Йокушлу, Махмут Текдемир, Бурак Йылмаз, Хакан Чалханоглу (Каан Айхан, 87).
Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Пальссон, Р.Сигурдссон, Траустасон (Магнуссон, 63), Бедварссон, Бьяднасон, Скуласон (Андерсон, 85), Сигтоурссон, Г.Сигурдссон, Финнбогасон (А.Сигурдссон, 24).
Предупреждения: Озан, 8. Траустасон, 36. Окай Йокушлу, 82. Сигтоурссон, 84. Зеки Челик, 90+4.
Судья: Тэйлор (Англия).
14 ноября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира