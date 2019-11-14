Турция сыграла вничью с Исландией и вместе с Францией вышла на Евро-2020

Сборная Турции сыграла вничью с Исландией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (0:0). Турки набрали 20 очков, поднялись на 1-е место в группе H и обеспечили себе попадание в финальную часть турнира.

Кроме того, после ничьей между Турцией и Исландией, на Евро-2020 отобралась Франция.

В октябре на Евро-2020 вышли Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа H

Турция — Исландия — 0:0

Турция: Гюнок, Зеки Челик (Эмер Байрам, 90+4), Чаглар Сеюнджю, Мерих Демирал, Умут Мераш, Дженгиз Юндер (Юсуф Языджи, 81), Озан, Окай Йокушлу, Махмут Текдемир, Бурак Йылмаз, Хакан Чалханоглу (Каан Айхан, 87).

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Пальссон, Р.Сигурдссон, Траустасон (Магнуссон, 63), Бедварссон, Бьяднасон, Скуласон (Андерсон, 85), Сигтоурссон, Г.Сигурдссон, Финнбогасон (А.Сигурдссон, 24).

Предупреждения: Озан, 8. Траустасон, 36. Окай Йокушлу, 82. Сигтоурссон, 84. Зеки Челик, 90+4.

Судья: Тэйлор (Англия).

14 ноября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира