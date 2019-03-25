Турция разгромила Молдавию

Сборная Турции обыграла сборную Молдавии (4:0) в матче второго тура отборочного турнира Евро-2020. На матче присутствовал президент Турции Реджеп Эрдоган.

В составе победителей дубль сделал Дженк Тосун. Также забивали Хасан Али и Каан Айхан. Бурак Йылмаз на 53-й минуте не реализовал пенальти.

За молдавскую команду выступали Кэтэлин Карп ("Уфа"), Евгений Чеботару ("Сибирь"), Александр Антюнюк (экс-игрок "Рубина" и "КАМАЗа") и вратарь Алексей Кошелев (экс-футболист "Кубани").

Турция набрала шесть очков и лидирует в группе Н. У Молдавии ноль очков и последнее место. В следующем туре Турция примет Францию, а Молдавия - Андорру.

Евро-2020

Отборочный турнир

Группа Н

2-й тур

Турция - Молдавия - 4:0 (2:0)

Голы: Хасан Али, 24 (1:0). Дженк Тосун, 26 (2:0). Дженк Тосун, 54 (3:0). Каан Айхан, 70 (4:0).

Нереализованный пенальти: Бурак Йылмаз, 53 (вратарь)

Турция: Гюнок, Хасан Али, Каан Айхан, Зеки Челик, Мерих Демирал, Хакан Чалханоглу (Юсуф Языджи, 66), Дениз Тюрюч (Эфеджан Караджа, 78), Махмут Текдемир, Дукурхан Токез (Эмре Белезоглу, 84), Бурак Йылмаз, Дженк Тосун.

Молдавия: Кошелев, Жардан, Посмак, Карп (Цуркан, 46), Граур, Разгонюк, Рябчук, Чеботару, Ионицэ, Гынсарь (Антонюк, 73), Амброс (Николаэску, 57).

Предупреждения: Ионицэ, 65. Рябчук, 65.

Судья: Бойко (Украина).

25 марта. Эскишехир. Стадион "Eskisehir Stadyumu".

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