Третий гол Бельгии в ворота России: снова провал в опорной зоне

"СЭ" – о третьем голе хозяев в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Бельгия – Россия.

Третий гол бельгийцы забили в результате атаки по центру. Тилеманса никто не встретил в опорной зоне – наша команда позволила хавбеку "Монако" продвинуть мяч от центрального круга почти к линии штрафной и отдать пас направо на Мертенса.

Дриса отпустили Кудряшов и Жирков – Федор видел, что форвард ускоряется, но не сделал движения по направлению к нему. А защитник "Зенита" не успел сместиться с левого фланга в центр.

В результате Мертенс ворвался в свободную зону между двумя игроками обороны сборной России, получил передачу и подал мяч на 11-метровую отметку.

Джикия потерял позицию – мяч перелетел через него. Набабкин остался бороться против двух игроков (Батшуайи и Азара), но был бессилен. Ахметов защитникам не помог. (Гоша Чернов)

Бельгия – Россия: онлайн-трансляция матча