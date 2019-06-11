Тренер сборной Швеции сообщил, что у Классона травма колена

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон, что полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Испании (0:3) получил травму колена.

- У него что-то с коленом, больше мы ничего не знаем, - цитирует специалиста Expressen.

Ранее сообщалось, что у футболиста подозрение на разрыв крестообразных связок колена. Официальной информации об этом пока нет.

27-летний швед в прошлом сезоне провел 42 матча за "Краснодар" и забил 15 мячей при 10 голевых передачах.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира