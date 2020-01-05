Тренер сборной Швеции не исключает возвращения Ибрагимовича

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон не стал исключать возвращения Златана Ибрагимовича в национальную команду. Форвард этой зимой вернулся в Европу, подписав контракт с «Миланом»?.

— Футболисты, которые ранее отказались играть за сборную, как я уже говорил, могут связаться со мной и сказать, что они снова заинтересованы в национальной команде, — цитирует Fotbollskanalen Андерссона. — Тогда мы можем вызвать игрока. Нет ничего сложного.