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Тренер сборной Швеции не исключает возвращения Ибрагимовича

11:14

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон не стал исключать возвращения Златана Ибрагимовича в национальную команду. Форвард этой зимой вернулся в Европу, подписав контракт с «Миланом»?.

— Футболисты, которые ранее отказались играть за сборную, как я уже говорил, могут связаться со мной и сказать, что они снова заинтересованы в национальной команде, — цитирует Fotbollskanalen Андерссона. — Тогда мы можем вызвать игрока. Нет ничего сложного.

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