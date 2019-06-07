Тренер сборной Сан-Марино: "Мы будем мангустом, который будет сражаться с королевской коброй"

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла рассказал о предстоящем отборочном матче Евро-2020 с командой России в Саранске. По его словам, команда постарается навязать соперникам борьбу.

– Интересно сыграть против команды, имеющей такой опыт выступления на самом высоком уровне и против футболистов, имеющих опыт выступления в Лиге чемпионов, – сказал Варрелла. – Мне кажется, нужно начать с того, что для Сан-Марино уже приехать сюда – большое достижение. Нам предстоит играть с одной из лучших команд мира. Главное противостояние будет на поле. Многим кажется, что наша миссия невыполнима, но мы постараемся опровергать это утверждение.

– Чего больше опасаются игроки? Уровня соперника?

– Вопрос о страхах имеет свои ограничения. Свою сборную я не боюсь: я знаю, что игоки, которые выйдут на поле, готовы выступать на самом высоком уровне и и играть с соперником любого уровня сложности. Я могу так сказать: если оценивать силу сборных по шкале от 1 до 10, то я бы дал России оценку "11". Возможно, спортивная злость оставит игроков сборной России в матче с нами, тогда наша задача станет чуточку попроще.

– Какой результат устроит вашу команду?

– Сложно думать в цифрах. Я предпочитаю идет результат в действиях игроков. Надеюсь, нашей сборной удастся дать бой сборной России. Знаете, как животное, которое заведомо слабее противника, старается помучить его, не уступать сразу. Так и нам бы хотелось заставить понервничать соперника, тогда я буду доволен. Можно сказать, что мы будем мангустом, который будет сражаться с королевской коброй. (Александр Рогулев)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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