Тренер сборной Люксембурга рассказал, что у него спросил Шевченко

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц - о матче со сборной Украины (0:1) в отборочном турнире Евро-2020. Он рассказал о беседе с главным тренером украинцев Андреем Шевченко.
- Выглядело, что Шевченко с облегчением воспринял финальный свисток. Что он вам сказал?
– Он подошел и сказал – почему вы нам постоянно доставляете столько проблем на поле? Это было такое признание хорошей игры нашей команды, – цитирует специалиста Tribuna.com.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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