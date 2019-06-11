Тренер сборной Люксембурга назвал Украину суперкомандой

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц - о матче со сборной Украины (0:1) в отборочном турнире Евро-2020.

- Удалось ли вам реализовать те задумки, о которых вы говорили перед матчем?

– Украина выдала очень хороший матч. Она начала в очень хорошем темпе, - цитирует специалиста Tribuna.com. - Но темп Украины падал, скорее всего, причина этому – тяжелая игра в пятницу.

Во втором тайме мы играли значительно лучше, но, к сожалению, нам не удалось сравнять счет.Украина – суперкоманда, надеюсь, что она и дальше будет в группе фаворитом.

- Вы пересматривали эпизод с голом, который был отменен из-за офсайда?

– Мне сложно судить. Но если там не было офсайда, то нас второй раз подряд обокрали.

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