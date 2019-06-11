Тренер сборной Испании отметил, что его команда доминировала в матче со Швецией

Помощник главного тренера сборной Испании Роберт Морено - о матче со сборной Швеции (3:0) в отборочном турнире Евро-2020.

- Мы доминировали в этом матче. У нас получилось все, к чему мы готовились, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы смогли помешать сопернику играть в свой футбол и на протяжении длительного времени владели мячом. Мы довольны командой и довольны результатом. Будет разыграно еще 18 очков - жизнь иногда преподносит сюрпризы. Думаю, лучше готовиться к битве за результат и праздновать тогда, когда мы математически обеспечим себе выход в финальный турнир. Если мы наберем 30 очков, это лучше, чем 27. Кепа Аррисабалага провел невероятный конец сезона, и мы хотели извлечь выгоду из его формы. Мы решили, что он сможет помочь сборной лучше, чем другие. У нас хорошая конкуренция за место в составе, и мы решили, что Кепа на данный момент готов лучше. Лидерские качества Серхио Рамоса - это ключевой фактор. Это пример для молодых игроков, и нужно признать его вклад. Прекрасно, что он у нас есть.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира