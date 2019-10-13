Тренер сборной Греции назвал Италию одним из фаворитов Евро-2020

Тренер сборной Греции Йон ван`т Схип после поражения его команды от Италии в матче отборочного турнира Евро-2020 со счетом 0:2 отметил, что считает итальянцев одним из фаворитов предстоящего турнира.

— Италия всегда была великой футбольной нацией и успешно преодолела кризис двухлетней давности, когда не смогла попасть чемпионат мира 2018 года, — цитирует Football Italia Схипа. — У итальянцев прекрасные защитники, хавбеки и форварды. Италия может стать одним из фаворитов Евро-2020. Не вижу причин, почему они не может выиграть там золото.

Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира