Тренер сборной Финляндии: «Удивительно, чего мы добились»
08:17
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал первый в истории выход команды в финальную часть чемпионата Европы. Финны добились этого, обыграв Лихтенштейн (3:0) в последнем матче.
— Я очень рад. Игроки показали очень хороший футбол, — цитирует A Bola Канерву. — Несмотря на давление, нам удалось справиться. Удивительно, чего мы добились. Было нелегко взломать защиту Лихтенштейна. Очень важно, что удалось забить еще до перерыва. Это позволило нам спокойнее контролировать игру.
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