Тренер сборной Финляндии: «Удивительно, чего мы добились»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал первый в истории выход команды в финальную часть чемпионата Европы. Финны добились этого, обыграв Лихтенштейн (3:0) в последнем матче.

— Я очень рад. Игроки показали очень хороший футбол, — цитирует A Bola Канерву. — Несмотря на давление, нам удалось справиться. Удивительно, чего мы добились. Было нелегко взломать защиту Лихтенштейна. Очень важно, что удалось забить еще до перерыва. Это позволило нам спокойнее контролировать игру.