Тренер сборной Финляндии допускает вызов Романа Еременко на Евро-2020
30 ноября 2019, 22:55
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва допускает, что полузащитник «Ростова» Роман Еременко вернется в национальную команду. Еременко последний раз вызывался в сборную в сентябре 2016 года. Той же осенью он был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.
— С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже, — цитирует ТАСС Канерву.
Сегодня состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2020. Финляндия попала в одну группу со сборной России, с которой встретится 17 июня в Санкт-Петербурге. Также финны проведут матчи с Данией и Бельгией.
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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
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