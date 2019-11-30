Тренер сборной Финляндии допускает вызов Романа Еременко на Евро-2020

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва допускает, что полузащитник «Ростова» Роман Еременко вернется в национальную команду. Еременко последний раз вызывался в сборную в сентябре 2016 года. Той же осенью он был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

— С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже, — цитирует ТАСС Канерву.

Сегодня состоялась жеребьевка финальной стадии Евро-2020. Финляндия попала в одну группу со сборной России, с которой встретится 17 июня в Санкт-Петербурге. Также финны проведут матчи с Данией и Бельгией.