Тренер сборной Азербайджана сравнил стоимость своей команды с одним игроком Словакии

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юревич признался, что ему стыдно за разгромное поражение от Словакии (1:5) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, сообщает azerisport.com. Встреча проходила в Баку.

– Трудно говорить после такого результата. Неплохо начали, но быстро пропустили. Гол Шейдаева вселил надежду, но затем не удалось развить это. Араз мог забить и сократить счет. Один только Станислав Лоботка стоит 25 миллионов. Вся наша команда оценивается дешевле него. Не сказала бы, что все так плохо. Хотя после такого результата это и выглядит странно, – заявил Юрчевич.

Конечно, мне стыдно за это поражение. Я не хочу оправдываться тем, что их футболисты играют в сильных клубах. Один из больших тренеров Азербайджана Гурбан Гурбанов испытывал трудности в матчах с Мальтой, – приводит слова Юревича azerisport.com.

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