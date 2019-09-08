Тренер Казахстана сравнил Россию с Бельгией

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020. 9 сентября команде предстоит встретиться со сборной России.

— Мы видели матч сборной России в Шотландии, видели, что бывает, когда россияне перехватывают мяч после потери в середине поля, — сказал чешский специалист. — Не будем нарываться, постараемся не совершать ошибок. Но надо не только защищаться, поищем возможности для того, чтобы доставить мяч в атаку.

— Если сравнить составы команды на каждой позиции, есть у вас где-то преимущество?

— У России очень хорошие футболисты, она фаворит наряду с Бельгией. На каждой позиции сильные игроки, на скамейке тоже. Уровень сборной России не в нашу пользу.

— Погодные условия могут помочь вам?

— Не думаю, что будут погодные условия, которые помешают показать хороший футбол.

— На Кипре команда потратила много сил. Будет ли ротация состава?

— Надо сказать, что на Кипре провели тяжелый матч, потратили много сил. Возможно, будут изменения в составе. В первой игре с Россией нам тоже не хватило сил после матча с Шотландией. (Дмитрий Зеленов)

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