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Тони Кроос: «Игры Германии с Голландией всегда были напряженными»

14:25

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 против Голландии. Игра Германия — Голландия состоится в Гамбурге 6 сентября.

— Голландия существенно прогрессировала за последние два года, — цитирует официальный Twitter бундестим Крооса. — Игры с ними всегда были напряженными и проходили на высоком уровне. Ожидаю завтра еще одну сложную игру.

После перемен в составе мы еще не достигли пика. Голландцы же могут создать проблемы любому сопернику. Завтра нашей задачей будет предотвратить это.

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