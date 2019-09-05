Тони Кроос: «Игры Германии с Голландией всегда были напряженными»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 против Голландии. Игра Германия — Голландия состоится в Гамбурге 6 сентября.

— Голландия существенно прогрессировала за последние два года, — цитирует официальный Twitter бундестим Крооса. — Игры с ними всегда были напряженными и проходили на высоком уровне. Ожидаю завтра еще одну сложную игру.

После перемен в составе мы еще не достигли пика. Голландцы же могут создать проблемы любому сопернику. Завтра нашей задачей будет предотвратить это.