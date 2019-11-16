Тибо Куртуа: «Удалось отбить первый удар, но с добиванием уже не справился»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после завершения отборочного матча Евро-2020 против команды России (4:1) заявил, что впечатление от игры не испортил пропущенный в концовке матча гол.

— Сильно я переживаю по этому поводу? Нет. Слишком много пишут, что я всегда хочу играть на ноль, — приводит слова Куртуа Het Nieuwsblad.

В первом тайме добились солидного преимущества. Не дали сопернику ничего создать. И важно, что и после перерыва не расслабились. Хотя во второй половине Россия выглядела опаснее. И гол в наши ворота витал в воздухе.

Удалось отбить первый удар, но с добиванием уже не справился. Но Россия доказала, что их результат на чемпионате мира не был случайностью. Очень крепкая команда. Так что существует вероятность, что мы встретимся и на чемпионате Европы.

Стремимся ли мы выиграть все десять матчей в группе? Это было бы неплохо. В конце концов для этого нужно выиграть еще один матч.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира