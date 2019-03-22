Тибо Куртуа: "Доволен той игрой, которую я показал после ошибки и пропущенного гола"

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после победы над сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:1) отметил, что доволен результатом игры. Он также добавил, что не волнуется после ошибки, которая привела к голу.

Напомним, что после того, как Куртуа оказался с мячом, форвард россиян Артем Дзюба ускорился, голкипер "Реала" засуетился и упустил мяч. Денису Черышеву оставалось просто попасть в пустые ворота, что он и сделал

– Я доволен победой, – приводит Nieuwsblad слова Куртуа. – Не думаю, что в своей карьере я наделал много ошибок. Если ты их совершаешь, то, конечно, недоволен собой и будешь надеяться, что все-таки выиграешь в матче Я просто хотел отдать мяч Алдервейрелду, а когда не вышло – засомневался, и форвард меня немного толкнул. Я немного потерял баланс, допустил и это привело к голу. Жаль, но иногда такое случается . Так что я удовлетворен. Я также доволен игрой, который я показал после этого. Я был спокоен, рад. У меня нет проблем.

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