The Telegraph: Шотландия может заменить Россию на Евро-2020 в случае отстранения от соревнований

Отстранение сборной России от участия в чемпионате Европы-2020 может привести к тому, что ее место займет национальная команда Шотландии, считает The Telegraph. Ранее комитет соответствия ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

В отборочном турнире Евро-2020 сборная России заняла второе место в группе I, получив путевку в финальный турнир. Шотландцы — третьи. Участию России в соревнованиях ничего не угрожает, так как они проводятся под эгидой УЕФА, а не ФИФА.

ВАДА: исполком обсудит отстранение России от спорта на 4 года