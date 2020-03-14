The Telegraph: Евро-2020 перенесут на декабрь

УЕФА склоняется к проведению матчей чемпионата Европы в декабре этого года вместо лета 2021-го, утверждает The Telegraph. Из-за эпидемии коронавируса было приостановлено проведение ряда клубных турниров, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы. Из-за этого клубы рискуют не успеть доиграть сезон до старта Евро, намеченного на 12 июня.

Ранее сообщалось, что турнир могут перенести на лето 2021 года.

Пока неясно, как решится проблема декабрьских матчей в национальных чемпионатах: в частности, английская премьер-лига не делает зимнюю паузу и в конце декабря проводит большое количество игр (знаменитое «Рождественское безумие»).

17 марта УЕФА планирует провести видеоконференцию, на которой примет решение по поводу дальнейшей судьбы национальных турниров, еврокубков и чемпионата Европы.