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The Telegraph: Евро-2020 перенесут на декабрь

21:32
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УЕФА склоняется к проведению матчей чемпионата Европы в декабре этого года вместо лета 2021-го, утверждает The Telegraph. Из-за эпидемии коронавируса было приостановлено проведение ряда клубных турниров, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы. Из-за этого клубы рискуют не успеть доиграть сезон до старта Евро, намеченного на 12 июня.

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Ранее сообщалось, что турнир могут перенести на лето 2021 года.

Пока неясно, как решится проблема декабрьских матчей в национальных чемпионатах: в частности, английская премьер-лига не делает зимнюю паузу и в конце декабря проводит большое количество игр (знаменитое «Рождественское безумие»).

17 марта УЕФА планирует провести видеоконференцию, на которой примет решение по поводу дальнейшей судьбы национальных турниров, еврокубков и чемпионата Европы.

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