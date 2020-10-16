The Sun: Санкт-Петербург и Баку могут потерять Евро-2020

УЕФА рассматривает изменение формата предстоящего чемпионата Европы-2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесен на лето 2021 года. Права на проведение матчей могут лишиться Санкт-Петербург и Баку, утверждает The Sun.

УЕФА рассматривает возможность сокращения списка городов, которые будут принимать матчи турнира из-за пандемии коронавируса. Одним из городов сокращения может стать Баку, который в данный момент находится в зоне конфликта с Арменией. Еще одним городом для сокращения может стать Санкт-Петербург.

Сообщается, что в самом худшем случае, турнир будет проходить в одной стране с использованием четырех стадионов. Данное решение может быть принять, чтобы снизить количество поездок в условия пандемии.

Напомним, что чемпионат Европы из-за пандемии был перенесен на 2021 год. Планируется, что турнир пройдут в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.