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The Sun: «Кричалки про обезьян, нацистские приветствия: мы говорим УЕФА — уберите это прочь!»

16:24
The Sun.
The Sun.
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Газета The Sun жестко отреагировала на расистское поведение болельщиков сборной Болгарии в матче отборочного турнира Евро-2020 с Англией (0:6).

— Кричалки про обезьян, нацистские приветствия: мы говорим УЕФА — уберите это прочь! Англии мы говорим спасибо. Герои 6 раз отправили мяч в сетку ворот расистов, — так выглядит сегодняшняя первая полоса газеты.

Игра в Софии дважды прерывалась из-за расистских выкриков болгарских фанатов на трибунах.

Матч Болгария — Англия был дважды прерван из-за расизма. Что произошло //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Болгария — Англия

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