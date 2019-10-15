Газета The Sun жестко отреагировала на расистское поведение болельщиков сборной Болгарии в матче отборочного турнира Евро-2020 с Англией (0:6).

— Кричалки про обезьян, нацистские приветствия: мы говорим УЕФА — уберите это прочь! Англии мы говорим спасибо. Герои 6 раз отправили мяч в сетку ворот расистов, — так выглядит сегодняшняя первая полоса газеты.

Игра в Софии дважды прерывалась из-за расистских выкриков болгарских фанатов на трибунах.

Матч Болгария — Англия был дважды прерван из-за расизма. Что произошло //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира