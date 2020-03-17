The Athletic: УЕФА потребует более 300 миллионов евро от клубов и лиг за перенос Евро-2020

Перенос чемпионата Европы-2020 состоится в том случае, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит от клубов и лиг более 300 миллионов евро, сообщает The Athletic. Именно в такую сумму оценивается перенос соревнований. Эту информацию УЕФА предоставит во время видеоконференции, которая состоится сегодня, 17 марта.

Ранее появилась информация, что сегодня УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы-2020 из-за пандемии коронавируса. Это решение позволит завершить национальные чемпионаты и избежать серьезных финансовых потерь. Ожидается, что первенства ведущих европейских лиг возобновятся летом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.