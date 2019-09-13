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Тер Штеген выразил недовольство ролью запасного в сборной Германии

09:52

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген дал понять, что недоволен ролью запасного в сборной Германии. В сентябре он провел на скамейке оба матча отборочного турнира Евро-2020 — против Голландии (2:4) и Северной Ирландии (2:0). В обоих встречах играл Мануэль Нойер.

— Не могу найти объяснения своей ситуации, ведь в каждой игре я выкладываюсь по полной и стараюсь сделать решение для тренеров более сложным, — цитирует AS тер Штегена. — Я в любом случае стараюсь стать основным. Но эта поездка в сборную стала для меня тяжелым ударом.

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