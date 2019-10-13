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Телеведущий Соловьев отметил: Россия вышла на Евро-2020

21:09
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Телеведущий Владимир Соловьев в соцсетях продемонстрировал, что следит за сборной России по футболу.

— Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года, — отметил Соловьев в своем Twitter.

Сборная России в гостевом матче отбора чемпионата Европы-2020 разгромила Кипр (5:0) и вышла в финальный турнир. Команда Станислава Черчесова одержала седьмую победу подряд — это повторение рекордной серии сборной.

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