Телеведущий Соловьев отметил: Россия вышла на Евро-2020
21:09
Телеведущий Владимир Соловьев в соцсетях продемонстрировал, что следит за сборной России по футболу.
— Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года, — отметил Соловьев в своем Twitter.
Сборная России в гостевом матче отбора чемпионата Европы-2020 разгромила Кипр (5:0) и вышла в финальный турнир. Команда Станислава Черчесова одержала седьмую победу подряд — это повторение рекордной серии сборной.
Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 13, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...