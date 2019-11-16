Теему Пукки: «Тренер знает, как заставить сборную Финляндии играть в лучший футбол»

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки прокомментировал попадание команды на Евро-2020. Финны разгромили Лихтенштейн (3:0) и за тур до конца отбора обеспечили себе первое в истории участие в финальной стадии крупного турнира.

— Это определенно вечеринка, — цитирует BBC Пукки. — Мы празднуем успех. Тренер наш уже мокрый. Он заслужил это. Многие из нас были с ним со времен молодежной сборной. И он знает, как заставить нас играть в лучший футбол.