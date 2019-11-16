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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Теему Пукки: «Тренер знает, как заставить сборную Финляндии играть в лучший футбол»

13:23

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки прокомментировал попадание команды на Евро-2020. Финны разгромили Лихтенштейн (3:0) и за тур до конца отбора обеспечили себе первое в истории участие в финальной стадии крупного турнира.

— Это определенно вечеринка, — цитирует BBC Пукки. — Мы празднуем успех. Тренер наш уже мокрый. Он заслужил это. Многие из нас были с ним со времен молодежной сборной. И он знает, как заставить нас играть в лучший футбол.

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