Тарас Степаненко: "Силва сказал Зинченко, что Роналду очень злой ушел в раздевалку"

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко - о матче со сборной Португалии (0:0) в отборочном турнире Евро-2020 и о Криштиану Роналду.

– Все устали очень сильно. Тяжелая игра, было много навесов, ударов по воротам, но, слава богу, выстояли. Тяжелый матч, на самом деле, энергозатратный, - цитирует футболиста Tribuna.com. - Португалия – команда высокого уровня, они держали темп не скажу, что высокий, но держали. Мы выдержали, не скажу, что физически подсели. Саня (Зинченко – прим. "СЭ") общался с Бернарду Силвой, тот сказал, что Роналду очень злой ушел в раздевалку.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира