01:17 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Талисман Евро-2020 появился в шоу "Вечерний Ургант"

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Талисман Евро-2020, который был представлен на прошлой неделе, посетил шоу "Вечерний Ургант". Маскоту по имени Скиллзи компанию составил экс-форвард сборной России Александр Кержаков. Он рассказал о том, почему талисман получил такое имя и что он умеет.

Кто такой Скиллзи? И кто был до него?

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