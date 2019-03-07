Талисман Евро-2020 будет представлен в марте этого года

Талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года будет представлен в течение марта, сообщил гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Сегодня в Москве проходит заседание наблюдательного совета оргкомитета российской части Евро-2020.

Матчи турнира пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 аренах в 12 городах разных ассоциаций УЕФА. Стадион в Санкт-Петербурге примет четыре игры: три встречи группового этапа и четвертьфинал. Если сборная России преодолеет отборочный этап, то проведет в Санкт-Петербурге минимум два матча Евро-2020. (Илья Андреев)