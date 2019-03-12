Талисман Евро-2020 будет представлен 24 марта

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что представление талисмана чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет 24 марта. Он также добавил, что символ посетит город на Неве двумя днями позднее – 26-го марта.

– 24 марта Союз европейских футбольных ассоциаций представит официальный талисман Евро-2020, – приводит ТАСС слова Беглова. – Он содержится в строгом секрете на сегодняшний день. Уже 26 марта мы с вами все увидим образ этого талисмана, который появится на лицах нашего города. Могу сказать, что одним из первых городов, который посетит талисман чемпионата Европы, будет Санкт-Петербург. Уже 26 марта мы с вами все увидим образ этого талисмана.

Матчи турнира пройдут с 12 июня по 12 июля на 12 аренах в 12 городах разных ассоциаций УЕФА. Стадион в Санкт-Петербурге примет четыре игры: три встречи группового этапа и четвертьфинал.