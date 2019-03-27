Талисман ЧЕ-2020 Скиллзи побывал на стадионе "Газпром Арена"

На стадионе "Зенита" "Газпром Арена" побывал официальный талисман чемпионата Европы 2020 года Скиллзи, сообщает официальный Твиттер питерцев.

"Газпром Арена" включен в список сооружений, на которых будут проводиться матчи ЧЕ-2020.

На фотографии Скиллзи жмет руку полузащитнику "Зенита" и сборной России Александру Ерохину.

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира