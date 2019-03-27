12:27 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Талисман ЧЕ-2020 Скиллзи побывал на стадионе "Газпром Арена"

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На стадионе "Зенита" "Газпром Арена" побывал официальный талисман чемпионата Европы 2020 года Скиллзи, сообщает официальный Твиттер питерцев.

"Газпром Арена" включен в список сооружений, на которых будут проводиться матчи ЧЕ-2020.

На фотографии Скиллзи жмет руку полузащитнику "Зенита" и сборной России Александру Ерохину.

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