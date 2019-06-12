Сычев рассказал, за счет чего Петербург может опередить Мюнхен в борьбе за финал Лиги чемпионов

Экс-нападающий "Спартака", "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев ответил на вопросы журналистов после матча звезд УЕФА и легенд российского футбола, который состоялся 12 июня в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий, посвященных Евро-2020. Игра закончилась вничью 16:16, в серии пенальти победу одержала Россия (4:3).

– Приходилось раньше играть в таких красивых и необычных местах (Парк футбола находится на берегу Невы, у Петропавловской крепости – Прим. "СЭ")?

– В прошлом году перед чемпионатом мира мы уже играли в футбол на Конюшенной площади с Окочей, Роналдинью, Дессайи. Компания там была шикарная, но сейчас тоже что ни игрок, то звезда – чемпион мира или Европы. Просто шикарно!

– Играли с большим желанием.

– Тут каждый футболист – легенда, невозможно играть без желания. Почетно и лестно оказаться в такой компании. Эмоции зашкаливали, борьба была бескомпромиссной. Соперники равные, но мы старались победить. Получилось только в серии пенальти.

– После таких матчей кажется, что вы слишком рано закончили с футболом.

– У всех свой путь. Получаем удовольствие от того, что есть. Если бы мы сейчас играли – когда бы встретились с Дзамброттой, Морьентесом, Трезеге и Пиресом.

– Петербург не только принимает Евро, но и борется за право стать хозяином финала Лиги чемпионов-2020. За счет чего он может опередить Мюнхен?

– За счет красоты, культуры. Ну и просто потрясающего стадиона. Не в обиду "Альянц-арене", стадион на Крестовском выигрывает. (Егор Бычков)

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