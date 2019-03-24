Сулейманов и Максименко поддержали сборную России перед матчем с Казахстаном

Игроки молодежной сборной России пожелали удачи главной команде в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Казахстана (24 марта, Нур-Султан). Об этом сообщает официальный Твиттер сборной России. Встреча начнется в 17.00 (мск).

Геннадий Киселев ("Крылья Советов"), Александр Максименко ("Спартак"), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"), Вячеслав Грулев (московское "Динамо"), Никита Калугин ("Сочи") и Артем Голубев ("Краснодар") призвали россиян забыть о неудаче в игре с бельгийцами (1:3) и с новыми силами подойти к встрече с Казахстаном.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан – Россия.

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