Бывший форвард сборной Болгарии Христо Стоичков заплакал во время эфира на испанском телеканале, когда речь зашла о проявлении расизма во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия (0:6). Встречу дважды останавливали.

Стоичков, выступавший за «Барселону», очень эмоционально раскритиковал болельщиков, а затем призвал власти не пускать таких фанатов на стадионы.