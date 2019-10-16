Стоичков заплакал на телевидении, когда речь зашла о расизме на матче Болгария — Англия
17:06
Бывший форвард сборной Болгарии Христо Стоичков заплакал во время эфира на испанском телеканале, когда речь зашла о проявлении расизма во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия (0:6). Встречу дважды останавливали.
Стоичков, выступавший за «Барселону», очень эмоционально раскритиковал болельщиков, а затем призвал власти не пускать таких фанатов на стадионы.
раскритиковал болельщиков и призвал власти не пускать таких фанатов на трибуны. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3875777-stoichkov-zaplakal-v-prjamom-efire-obsuzhdaja-rasizm-na-matche-bolgarija--anglija.html?utm_source=copypaste