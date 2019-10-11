Стив Кларк: «Понятно, когда два раза проигрываешь по 0:4, ничего приятного тут нет»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк после поражения в отборе Евро-2020 от команды России (0:4) рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться на этой должности.

— У вас нет ощущения, что работа тренера сборной Шотландии оказалась сложнее, чем вы предполагали, когда ее принимали?

— Понятно, когда два раза проигрываешь по 0:4, ничего приятного тут нет. Но я человек закаленный. Будем работать.

— В вашем распоряжении была пара хороших игроков «Селтика» Форрестер — Кристи. Не жалеете, что не выпустили их?

— Нет. Я был уверен в том, что выпустил достойных полузащитников, и поначалу все складывалось неплохо. Мы пропустили первый гол, после чего игра рассыпалась. (Игорь Рабинер)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира