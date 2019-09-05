Стив Кларк: «Надеюсь, после завтрашней игры шотландский футбол не будет ассоциироваться с Гарри О'Коннором»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал предстоящий 6 сентября отборочный матч Евро-2020 с командой России.

— Насколько вы готовы к завтрашнему матчу?

— В принципе все хорошо, надеюсь выведу сильную команду на поле. Мы с нетерпением ждем игры. Мы только в начале нашего долгого пути. Но не стоит далеко заглядывать в будущее. Мы провели хорошую работу, наша игра хороша. В краткосрочной перспективе эти ближайшие матчи будут влиять на наш настрой.

— Как сильно поменялась команда с того времени, как вы ее возглавили в июне?

— Не так просто привить основные принципы нашей игры, у нас было всего 4 тренировки и единственное тактическое занятие — сегодня. Я надеюсь, что буду работать так, как я всегда работал, делать понятными свои решения для наших игроков.

— Считаете ли вы, что для выхода на Евро нужно обязательно побеждать завтра?

— Я не считаю, что нужно обязательно уделять внимание именно сегодняшней игре. Впереди три матча, нам нужно собирать максимум очков. Надеюсь, что мы продолжим набирать как можно очков и выигрывать. Нам безусловно нужна победа, мы хотим стать большими мальчиками. Россия показала на чемпионате мира, что она одна из крупнейших футбольных держав. Но нам нужен результат, и, я надеюсь, завтра мы его достигнем.

— Как вы считаете, победа над сборной России поможет вернуть фанатов на трибуны после нескольких лет неудач?

— Все меньше и меньше поддержки от фанатов. Да, большая победа позволит нам снова привлечь фанатов на нашу сторону. Надеюсь, так оно и будет.

— Уже 4,5 года Шотландия не проигрывает у себя дома. Как думаете, нужно как-то по-особенному настраивать игроков в связи с этим на завтра?

— Не думаю. Да, у нас достаточно хороший послужной список дома. Думаю, мы сможем продолжить эту традицию. Нам нужен хороший результат, и я надеюсь, что мы сможем его показать.

— В начале вашей карбьеры как тренера сборной вы упоминали, что одна из задач — уметь подстраиваться под соперника. Какую тактику вы выберете завтра?

— Думаю, что мы хорошо подготовились. У нас есть понимание, как убдет играть Россия. Я надеюсь, это правильное понимание. Наша концентрация остается на нашге

— Шотландский футбол во-многом ассоциируется в России с Гарри О'Коннором. Он много говорил о России плохого в последние годы. Что вы знаете о России и российском футболе?

— Во-первых, я не очень хорошо знаком с Гарри. Поэтому не могу прокомментировать его слова. Во-вторых, у меня есть некоторая связь с России, я много времени провел в «Челси», владельцем которого является Абрамович. Сильная лига, мощная команда. Национальный футбол очень конкретный, вот и все, что я могу сказать сейчас. Я надеюсь, что завтра после игры русские смогут говорить о чем-то другом, кроме Гарри О'Коннором. (Александр Рогулев)