Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг был отстранен от состава сборной Англии на матч квалификации Евро-2020 против Черногории, сообщает официальный сайт национальной команды.

Как отмечают СМИ, Стерлинг поругался на тренировке с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом. У них уже была перепалка во время матча чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» был сильнее «Манчестера» со счетом 3:1.

Joe Gomezpic.twitter.com/BnZswYSCT0 — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) November 11, 2019

— Мы приняли решение не рассматривать участие Рахима в матче против Черногории, — заявил главный тренер сборной Гарет Саутгейт. — Одна из главных причин заключается в том, что игрок не смог отделить клубное соперничество с выступлением за сборную. К сожалению, его эмоции после матча были еще свежими.

У меня есть ощущение, что мы сделали правильное решение. Оно было принято с согласия всей команды. Важно, чтобы все игроки поддерживали друг друга и сосредоточились на матче в четверг.