Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Стерлинг вернулся в состав сборной Англии после отстранения

18:17
Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг вернулся в состав сборной Англии и тренировался в общей группе. Футболист был отстранен от занятий с командой после конфликта с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом. У них уже возникла стычка во время матча чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» одержал верх со счетом 3:1.

После стычки со Стерлингом Гомес тренировался с царапиной под правым глазом.

Сборная Англии в отборочном турнире занимает первое место в группе A с 5 победами в 6 играх. 14 ноября им предстоит встреча с Черногорией.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир