Стерлинг вернулся в состав сборной Англии после отстранения

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг вернулся в состав сборной Англии и тренировался в общей группе. Футболист был отстранен от занятий с командой после конфликта с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом. У них уже возникла стычка во время матча чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» одержал верх со счетом 3:1.

Sterling & Gomez are back in England training ? pic.twitter.com/MFlTnG3fQy — Goal (@goal) November 12, 2019

После стычки со Стерлингом Гомес тренировался с царапиной под правым глазом.

Сборная Англии в отборочном турнире занимает первое место в группе A с 5 победами в 6 играх. 14 ноября им предстоит встреча с Черногорией.