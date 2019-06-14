Стерлинг пытается играть на пианино, но получается не очень. Видео

В сети появилось видео того, как нападающий "Манчестер Сити" и капитан сборной Англии Рахим Стерлинг не очень удачно играет на пианино.

– Дичь от Стергинга, – с такой подписью размещено видео в Твиттере Sky Sports Premier League.

По данным авторитетного агентства CIES Football Observatory, Cтерлинг входит в тройку самых дорогих игроков мира. Его ориентировочная трансферная стоимость – 207,8 миллионов евро.