Стерлинг поприветствовал возможную отставку президента Болгарского футбольного союза
20:30
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг приветствовал реакцию премьер-министра Болгарии Бойко Бориссова, который призвал уйти в отставку президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова.
— Отличный ход, господин Бориссов, — написал 24-летний игрок в Twitter.
Сегодня УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза и Футбольной ассоциации Англии по итогам матча отбора Евро-2020 между командами Болгарии и Англии (0:6). Встреча дважды прерывалась из-за проявлений расизма со стороны болгарских фанатов.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
? a good move credits to you M. Borissov https://t.co/28dikRPhTE— Raheem Sterling (@sterling7) October 15, 2019
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