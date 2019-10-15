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Стерлинг поприветствовал возможную отставку президента Болгарского футбольного союза

20:30
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Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг приветствовал реакцию премьер-министра Болгарии Бойко Бориссова, который призвал уйти в отставку президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова.

14&nbsp;октября. София. Болгария&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 0:6. Фанаты хозяев позволили себе расистские выкрики в&nbsp;адрес игроков команды Гарета Саутгейта.Матч Болгария — Англия был дважды прерван из-за расизма. Что произошло

— Отличный ход, господин Бориссов, — написал 24-летний игрок в Twitter.

Сегодня УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза и Футбольной ассоциации Англии по итогам матча отбора Евро-2020 между командами Болгарии и Англии (0:6). Встреча дважды прерывалась из-за проявлений расизма со стороны болгарских фанатов.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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