Стерлинг и Гомес тренировались со сборной Англии. Ранее у них был конфликт

Сборная Англии провела тренировку, готовясь к матчам отборочного турнира Евро-2020, сообщает Sky Sports. Вместе с командой тренировались Рахим Стерлинг и Джо Гомес.

Ранее стало известно, что у игроков произошел конфликт по мотивам матча чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». В результате главный тренер сборной принял решение отстранить Стерлинга от первого матча с Черногорией, который состоится в Лондоне 14 ноября. 17 ноября англичане на выезде сыграют с командой Косова.