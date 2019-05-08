Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте продаж билетов на матчи сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команд Сан-Марино и Кипра.
Стоимость билетов на игры составит от 500 до 5000 рублей.
Национальная команда 8 июня сыграет в Саранске с Сан-Марино, 11 июня в Нижнем Новгороде примет Кипр.
Началась продажа билетов на летние отборочные матчи ЧЕ-2020!
📅 8 июня
🕖 19:00
📌 Саранск
🤜🤛 Россия - Сан-Марино
📅 11 июня
🕙 21:45
📌 Нижний Новгород
🤜🤛 Россия - Кипрhttps://t.co/Bs1uBvDloH
– Сборная России (@TeamRussia) 8 мая 2019 г.
Началась продажа билетов на летние отборочные матчи ЧЕ-2020!
📅 8 июня
🕖 19:00
📌 Саранск
🤜🤛 Россия - Сан-Марино
📅 11 июня
🕙 21:45
📌 Нижний Новгород
🤜🤛 Россия - Кипрhttps://t.co/Bs1uBvDloH
Сборная России после двух туров отборочного турнира Евро-2020, имея в активе 3 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице.
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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира