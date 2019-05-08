Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте продаж билетов на матчи сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команд Сан-Марино и Кипра.

Стоимость билетов на игры составит от 500 до 5000 рублей.

Национальная команда 8 июня сыграет в Саранске с Сан-Марино, 11 июня в Нижнем Новгороде примет Кипр.

Началась продажа билетов на летние отборочные матчи ЧЕ-2020!



📅 8 июня

🕖 19:00

📌 Саранск

🤜🤛 Россия - Сан-Марино



📅 11 июня

🕙 21:45

📌 Нижний Новгород

🤜🤛 Россия - Кипрhttps://t.co/Bs1uBvDloH – Сборная России (@TeamRussia) 8 мая 2019 г.

​Сборная России после двух туров отборочного турнира Евро-2020, имея в активе 3 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице.

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