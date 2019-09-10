Станислав Черчесов: «Знали, что с Казахстаном будет непростой матч»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Казахстаном в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0).

— Знали, что будет непростой матч. И первый матч был сложный, несмотря на счет 4:0, — сказал Черчесов в эфире «Матч премьер». — Главное, что мы взяли 6 очков на этом сборе, оторвались от соперника. Ждем следующей игры.

— После чего вы поняли, что надо проводить замены?

— После Шотландии нам нужны были изменения в составе. Нужна была скорость на флангах, — сказал Черчесов в эфире «Матч премьер». — И Черышев, и Миранчук это сделали. Когда соперник подустал, мы выпустили свежего Ионова, которым изначально не стали рисковать — у него икроножную начало схватывать еще в Шотландии.

Зобнин вышел, чтобы середину закрыть, потому что мы стали контратаки пропускать. Все сработало.

— Вы подгоняли трибуны фирменным жестом. Это правда помогает?

— Ну видите: помогло!