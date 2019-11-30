Станислав Черчесов: «Я еще не изучал ни Уэльс, ни Финляндию»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу возможного соперника команды из четвертой корзины на Евро-2020.

— Если выбирать из Уэльса и Финляндии, то они чуть разные, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24». — В одной есть игрок мирового класса — Бэйла мы знаем, Рэмси там играет. Думаю, по сравнению с Евро-2016, где Россия играла с Уэльсом, у них тоже произошли изменения.

Финны сейчас на подъеме. Называется сборная Финляндии, но многие игроки играют зарубежом. Боюсь сейчас что-то сказать, потому что буду необъективен — я еще не изучал ни одну, ни вторую команду. Пару дней назад просмотрел Уэльс, несколько ньюансов отметил, но глубоко пока не вдавались.

— Никто не учитывает, что Финляндия будет играть в Петербурге, по сути дома. Это на крупном турнире не так важно?

— Мы сами это на себе испытали. Главное — готовность нашей команды. Чтобы игроки были здоровы, чтобы была возможность их поготовить.

Жребий слеп, правда, не на данной жеребьевке. Последний будет слепой жребий. Надо принимать то как есть, вот весь рецепт.