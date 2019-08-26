Станислав Черчесов: «Видим Нойштедтера центральным защитником»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в команду новичка «Динамо» защитника Романа Нойштедтера. Игрок получил приглашение на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

— Нет ни одного игрока из «Рубина». Чем вас они не устраивает условный Сорокин?

— Наоборот, меня все устраивает. Но их нет, потому что мы так решили в этот раз.

— Как вы относитесь к возвращению Нойштедтера в Россию? И на какой позиции его видите?

— То, что он приехал в «Динамо» я отношусь спокойно. С таким же удовольствием мы на него смотрели бы в «Фенербахче», «Бешикташе», «Майнце» или «Вольфсбурге». Он принял то решение, которое принял. Самое главное, что он имеет команду, участвует в тренировочном процессе, сыграл два матча по 90 минут. Сыграл на той позиции, где мы его не будем использовать: видим Нойштедтера в качестве центрального защитника. Другое дело, что для нас это — бонус, сейчас он может играть и центрального защитника, и, при необходимости, перейти в опорную зону. Возможно, это сыграл определенную роль из-за чего Сорокина в сборной нет, а Нойштедтер есть. (Александр Рогулев)

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