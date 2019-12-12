Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил уверенность, что Леонид Слуцкий сделает правильные выводы после ухода из «Витесса».

— Помню, когда вы принимали сборную, у вас состоялся хороший подробный разговор с вашим предшественником Леонидом Слуцким. Сейчас он только что ушел из «Витесса». Как полагаете — если Слуцкий решит вернуться в Россию, его зарубежный опыт привнесет в наш чемпионат что-то новое?

— Лично в последнее время не разговаривали, а с Олегом Яровинским несколько раз общались. В том числе по Караваеву, когда он там играл. А опыт, конечно, лишним не бывает — как в чемпионшип — в «Халле», так и в Голландии. Думаю, Леонид Викторович лучше нас знает, что и как в жизни и карьере ему сейчас нужно. А уходить с того или иного места работы тренеру однажды приходится в любом случае — выиграл он или проиграл. И анализировать надо как удачи, так и неудачи. Слуцкий — опытный тренер, уверен, что он сделает для себя правильные выводы, и они пойдут ему только в плюс.

— Вы не раз говорили, например, что поддерживаете отличный контакт с Андреем Шевченко, чья сборная Украины досрочно вышла с первого места из мощной группы с действующим чемпионом Европы Португалией.

— Да, только что на жеребьевке вновь пообщались.

— Удивлены тем, как быстро экс-суперзвезда «Милана» смог превратиться из игрока в тренера?

— Это для вас на расстоянии может показаться, что быстро. А для него самого ничего быстрого в этом не было. Он уже второй цикл работает главным тренером сборной, и если в прошлый раз украинцам не удалось выйти в финальный турнир, то теперь команда сделала качественный скачок как по игре, так и по результату.

Украина досрочно и заслуженно победила в серьезной группе с Португалией и Сербией, и это не может нас не радовать, — все-таки соседи. Отборочный цикл ЧМ-2018 был для новой украинской сборной, можно сказать, подготовительной фазой, а сейчас и игроки набрались опыта, и молодые подошли — недаром 20-летние выиграли чемпионат мира. Андрею есть из кого делать команду! (Игорь Рабинер)

Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»