Станислав Черчесов: "У Черышева есть секрет. Но мы его не расскажем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Казахстана (4:0) в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

– В чем секрет Черышева? Почему у него не получается в клубе, а в сборной получается.

– Секрет мы с Черышевым (дубль и голевая передача в сегодняшней игре. - Прим. "СЭ") не расскажем. Но он есть.

– Как думаете, борьба за второе место будет между вами и шотландцами?

– Сегодня был важный матч, матч за шесть очков. И мы могли уехать сегодня с нулем. Турнир только стартовал. Вы же видели, мы сегодня не досчитались пяти игроков. После ноябрьских матчей (сборная России проиграла немцам 0:3 и шведам 0:2. – Прим. "СЭ") отнеслись к себе критически. И мы решили, что должны быть готовы к тому, что у нас будут выпадать 5-6 футболистов. Мы это учли, и сейчас после потери очков смогли их заменить. В ноябре мы этого сделать не смогли. Мы на ошибках учимся.

– Выдохнули сегодня?

– Дышу я всегда. Есть игра, мне надо подготовиться, выйти и выиграть. Теперь у нас впереди две домашних матча. Если мы проиграем, то многое изменится. Так что готовиться нужно к каждому матчу. (Александр Рогулев)​

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