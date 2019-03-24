Станислав Черчесов: "Сказал Дзюбе в перерыве: "Менять не будем, пока не забьешь"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что сказал нападающему команды Артему Дзюбе в перерыве матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном (4:0).

Встреча состоялась в воскресенье в Нур-Султане. Дзюба забил третий гол российской сборной, который стал для него первым с 25 октября прошлого года.

- Что-то сказали Дзюбе после гола?

- Я ему сказал в перерыве: играй и не переживай. Не смотри на табло, менять не будем, пока ты не забьешь. Как забил, так и поменяли.

- Сказался газон? Он доставил проблем?

- Не заметил, что мы подсели, в концовке создали много моментов. Мне газон проблем не доставил.

- Объясните усиленный центр поля на этот матч? И Оздоев, и Газинский, и Ахметов.

- Мы готовимся к двум играм, просчитываем заранее определенные вещи. Если бы были другие игроки, были бы другими и сочетания. Мы и Баринова вызвали, мы в него тоже верим. Если бы что-то случилось, выпустили бы его. (Александр Рогулев)